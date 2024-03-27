Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у колаборанційній діяльності

Перед деокупацією жінка втекла до Росії.

Правоохоронці заочно повідомили 36-річній мешканці Харківської області про підозру у співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З червня 2022 року жінка працювала “начальником відділу персоніфікованого обліку та автоматичного оброблення інформації” у незаконно створеному “управлінні праці та соціальної політики” тимчасової окупаційної адміністрації держави-агресора”, - йдеться у повідомленні.

Жінка розподіляла гуманітарну допомогу - працювала у пункті розподілу продуктових пайків. Росіяни використовували ці пайки також як оплату праці працівників незаконних окупаційних організацій та установ.

На посаді зловмисниця перебувала до вересня 2022 року.

Правоохоронці зазначили, що напередодні звільнення міста Ізюм жінка втекла з окупантами.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.