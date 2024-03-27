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Ворог атакував Нікопольський район з важкої артилерії

Впродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину дронами.

Ворог атакував Нікопольський район з важкої артилерії
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня ворог тричі обстрілював Нікопольський район з важкої артилерії, а потім запустив п'ять дронів-камікадзе. Найбільше постраждали Марганецька громада і Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Потерпала Марганецька громада. Та найбільше – Нікополь. У місті загинув чоловік, постраждала 49-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ударів руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач.

  • Над Дніпровським районом Дніпропетровської області протиповітряна оборона знищила ворожу крилату ракету.
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