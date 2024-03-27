Росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя села Веселе Херсонської області

Армія РФ атакувала скинула вибухівку з безпілотника на жителя села Веселе Херсонської області. Чоловік зазнав поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Веселе. 37-річний чоловік отримав уламкові поранення плеча та ноги, а також черепно-мозкову травму", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.