Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл житлового масиву у Харкові російськими військами. Він зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 19 цивільних серед яких діти.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Фото: Олег Синєгубов

"Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і «шахедів». Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким", ідеться у зверненні.

Фото: Олег Синєгубов

За його словами, щонайменше 19 людей постраждали, серед них діти. Зокрема, дівчинка 2022 року народження та хлопчик 2023 року народження.

Фото: Олег Синєгубов

"Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі служби працюють на місці влучання, і я вдячний усім, хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя", — додав він.

Він підкреслив, що "зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 – це життєво важливі завдання. Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України", — зазначив президент.

У середу вдень російська армія завдала чергового удару по Харкову. Станом на 18 годину відомо про 18 поранених. Пошкоджено низку багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, ворог вперше за два роки вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, 30-см калібру).