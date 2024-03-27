Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
ГоловнаСвіт

Французька компанія поставить в Україну 400 безпілотників

Контракт на виробництво розвідувальних дронів вже укладений.

Французька компанія поставить в Україну 400 безпілотників
Фото: Скріншот з відео

Французька компанія Delair має намір поставити в Україну 400  розвідувальних дронів. Контракт на виробництво безпілотників вже уклали, пише L’Usine Nouvelle.

Ідеться про два види дронів: DT26 та UX11. 

DT26 — дрон із розмахом крил 3,3 м і вагою 16 кг. 

UX11 — має розміри 1,1 м і важить лише 1,5 кг. 

Безпілотники розроблені для цивільного використання, але зараз їх використовують в Україні для бойових дій на фронті.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", — зазначив гендиректор Delair.

  • Раніше повідомлялося, що Франція  зможе доставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies