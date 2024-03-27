Французька компанія поставить в Україну 400 безпілотників

Контракт на виробництво розвідувальних дронів вже укладений.

Французька компанія Delair має намір поставити в Україну 400 розвідувальних дронів. Контракт на виробництво безпілотників вже уклали, пише L’Usine Nouvelle.

Ідеться про два види дронів: DT26 та UX11.

DT26 — дрон із розмахом крил 3,3 м і вагою 16 кг.

UX11 — має розміри 1,1 м і важить лише 1,5 кг.

Безпілотники розроблені для цивільного використання, але зараз їх використовують в Україні для бойових дій на фронті.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", — зазначив гендиректор Delair.