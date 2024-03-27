Французька компанія поставить в Україну 400 безпілотників

Французька компанія Delair має намір поставити в Україну 400 розвідувальних дронів. Контракт на виробництво безпілотників вже уклали, пише L’Usine Nouvelle.
Ідеться про два види дронів: DT26 та UX11.
DT26 — дрон із розмахом крил 3,3 м і вагою 16 кг.
UX11 — має розміри 1,1 м і важить лише 1,5 кг.
Безпілотники розроблені для цивільного використання, але зараз їх використовують в Україні для бойових дій на фронті.
"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", — зазначив гендиректор Delair.
- Раніше повідомлялося, що Франція зможе доставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів.