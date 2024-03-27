Дніпровська військова флотилія РФ буде вразлива до українських безпілотників, — британська розвідка

Кораблі нової "Дніпровської флотилії", яку Росія вирішила створити для безпеки водних шляхів Дніпра та островів на тимчасово окупованій частині Херсонщини, ймовірно, будуть уразливі для українських дронів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі Х.

Як пише британська розвідка, 20 березня російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив про формування Дніпровської річкової флотилії та бригади катерів. Це нове формування, ймовірно, відповідатиме за безпеку водних шляхів Дніпра та островів, які розділяють контрольований Росією та Україною Херсон.

Цілком реально, що Дніпровська флотилія буде підпорядкована Дніпровській групі військ, яка у лютому 2024 року об’єднала Запорізьку та Дніпровську групи військ.

"Росія, ймовірно, хоче запобігти українським операціям через річку, таким як операція зі створення та підтримки плацдарму в Кринках. Російські та українські сили втратили велику кількість особового складу та техніки під час атак на Кринки. Зокрема, 17 березня 2024 року українські сили у Кринках повідомили про відбиття у цьому районі атаки 810-ї гвардійської бригади морської піхоти Росії", — ідеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Ймовірно, це формування отримає функції річкового патрулювання від Чорноморського флоту, тоді як Чорноморський флот діятиме далі у східній частині Чорного моря, наголошується в повідомленні.

"Дніпровська військова флотилія, ймовірно, буде вразлива для українських безпілотних надводних транспортних засобів, які ефективно знищують російські кораблі, що діють у Чорному морі", - зазначають розвідці.