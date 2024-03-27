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Росія атакувала Миколаїв. Є поранені (доповнено)

Вибухи лунали через декілька хвилин після оголошення тривоги. 

Російська армія вдень середи атакувала Миколаїв. Станом на 17.00 відомо про вісьмох постраждалих. 

Про вибухи мер міста повідомив у Telegram о 14:32. За попередніми даними, ворог вдарив балістикою.

Повітряна тривога для міста була оголошена о 14:28, а перші вибухи пролунали вже через декілька хвилин.

"Миколаївці, попередньо балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!!!" – написав міський голова Сєнкевич.

За оновленими даними, поранені шестеро людей. Одна людина в важкому стані.

Оновлення. Наразі відомо про 8 поранених, повідомив миколаївський міський голова. За його словами, це все цивільні особи. 

Є незначні пошкодження в 4 житлових будинках – переважно вибиті вікна в квартирах. 

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