Росія атакувала Миколаїв. Є поранені (доповнено)

Вибухи лунали через декілька хвилин після оголошення тривоги.

Російська армія вдень середи атакувала Миколаїв. Станом на 17.00 відомо про вісьмох постраждалих.

Про вибухи мер міста повідомив у Telegram о 14:32. За попередніми даними, ворог вдарив балістикою.

Повітряна тривога для міста була оголошена о 14:28, а перші вибухи пролунали вже через декілька хвилин.

"Миколаївці, попередньо балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!!!" – написав міський голова Сєнкевич.

За оновленими даними, поранені шестеро людей. Одна людина в важкому стані.

Оновлення. Наразі відомо про 8 поранених, повідомив миколаївський міський голова. За його словами, це все цивільні особи.

Є незначні пошкодження в 4 житлових будинках – переважно вибиті вікна в квартирах.