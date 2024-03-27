Росія атакувала Миколаїв. Є поранені (доповнено)

Російська армія вдень середи атакувала Миколаїв. Станом на 17.00 відомо про вісьмох постраждалих.
Про вибухи мер міста повідомив у Telegram о 14:32. За попередніми даними, ворог вдарив балістикою.
Повітряна тривога для міста була оголошена о 14:28, а перші вибухи пролунали вже через декілька хвилин.
"Миколаївці, попередньо балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!!!" – написав міський голова Сєнкевич.
За оновленими даними, поранені шестеро людей. Одна людина в важкому стані.
Оновлення. Наразі відомо про 8 поранених, повідомив миколаївський міський голова. За його словами, це все цивільні особи.
Є незначні пошкодження в 4 житлових будинках – переважно вибиті вікна в квартирах.
- Попереднього обстрілу місто зазнало 25 березня, коли ворог спрямував на нього ударні БпЛА. Унаслідок падіння уламків пошкоджено десятки житлових будинків.
- 21 березня росіяни вдарили по Миколаєву балістикою, запущеною з Криму.