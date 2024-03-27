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У Запоріжжі 24 школи повертаються до навчання з дотриманням безпекових умов і обмежень, – Федоров

Таке рішення виконком Запорізької міської ради прийняв на вимогу батьків, однак його ще має затвердити Рада оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.

У Запоріжжі 24 школи повертаються до навчання з дотриманням безпекових умов і обмежень, – Федоров
Іван Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Школярів з перших 24 навчальних закладів повертають до навчання з дотриманням усіх безпекових умов і обмежень, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами, виконком Запорізької міської ради прийняв рішення про встановлення змішаного формату навчання в школах обласного центру.

Наступний крок – затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.

Іван Федоров зауважив, що:

  • перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків;
  • розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття;
  • з педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій.
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