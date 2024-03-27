У Запоріжжі 24 школи повертаються до навчання з дотриманням безпекових умов і обмежень, – Федоров

Школярів з перших 24 навчальних закладів повертають до навчання з дотриманням усіх безпекових умов і обмежень, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами, виконком Запорізької міської ради прийняв рішення про встановлення змішаного формату навчання в школах обласного центру.
Наступний крок – затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.
Іван Федоров зауважив, що:
- перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків;
- розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття;
- з педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій.