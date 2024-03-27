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​Харкову не вистачає електропотужності, містян просять не вмикати бойлери

Містян закликають користуватися централізованою послугою. Її відновили майже в усіх районах.

​Харкову не вистачає електропотужності, містян просять не вмикати бойлери
Фото: poradu24.com

Ситуація з енергозабезпеченням Харкова залишається складною, місту не вистачає потужностей.

Про це повідомляє КП "Харківські теплові мережі". 

"Шановні мешканці Харкова! Перевірте крани гарячої води і мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності", - йдеться в повідомленні.

При цьому комунальники зазначають, що зробили усе можливе, щоб максимально швидко відновити послугу з гарячої води.

"У більшості будинків міста вона є. Просто перевірте крани і користуйтеся централізованою послугою. Сьогодні до кінця доби плануємо підключити останні будинки Холодногірського, Новобаварьського, Шевченківського та Київського районів. Не залишайте інших городян без світла. Дуже сподіваємося на ваше розуміння", - йдеться в повідомленні.

У Харкові через російські обстріли знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.

  • 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
  • 24 березня запровадили погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
  • А вже 25 брезня в місті вдалося запустити метро.
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