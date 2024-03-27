Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, зафіксовано 16 вибухів

Уночі сили ППО збили над областю два ворожих "шахеди".

Сьогодні вночі та вранці російські війська обстріляли Краснопільську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

По ️Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (10 вибухів). По ️Зноб-Новгородській здійснено артобстріл (6 вибухів).

Крім того, зазначили в ОВА, вночі Сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БпЛА типу “Шахед”.