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Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, зафіксовано 16 вибухів

Уночі сили ППО збили над областю два ворожих "шахеди".

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, зафіксовано 16 вибухів
Сумщина, пошкоджене обстрілами авто (архівне фото)

Сьогодні вночі та вранці російські війська обстріляли Краснопільську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

По ️Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (10 вибухів). По ️Зноб-Новгородській здійснено артобстріл (6 вибухів).

Крім того, зазначили в ОВА, вночі Сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БпЛА типу “Шахед”.

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