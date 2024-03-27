Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, зафіксовано 16 вибухів

Сьогодні вночі та вранці російські війська обстріляли Краснопільську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.
По ️Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (10 вибухів). По ️Зноб-Новгородській здійснено артобстріл (6 вибухів).
Крім того, зазначили в ОВА, вночі Сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БпЛА типу “Шахед”.
- Учора за день росіяни обстріляли 10 громад Сумщини. Ворог застосовував авіацію, бив із мінометів та артилерії. Від обстрілів постраждав Центр дитячої та юнацької творчості.
- Раніше також повідомлялося, що з трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області через безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей.
- Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Із 3 лютого на Сумщині заборонений рух транспорту на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордоні з Росією.