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На Сумщині заборонили рух біля кордону, де раніше російська ДРГ вбила цивільних

Відтепер заборонене переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України.

На Сумщині заборонили рух біля кордону, де раніше російська ДРГ вбила цивільних
російська ДРГ розстріляла цивільних на Сумщині
Фото: Генпрокуратура

З 3 лютого у Сумській області заборонений рух транспортних засобів на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордоні з Росією.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області", – повідомили в ОВА.

Відтепер заборонене переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на наступних ділянках доріг:

  • Рижівка – Будки;
  • Будки – Іскрисківщина;
  • Безсалівка – Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи;
  • Ободи – Степне – Перше Травня;
  • Степне – Перше травня – Костянтинівка;
  • Кіндратівка – Андріївка;
  • Андріївка – Олексіївка;
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
  • Миропілля – Миропільське;
  • Миропільське – Проходи – Тур’я;
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
  • Тур’я – Степок;
  • Угроїди – Степок;
  • Михайлівське – Степок;
  • Покровське – Степок;
  • Покровка – Михайлівка;
  • Покровка – Попівка – Високе;
  • Покровка – Краснопілля;
  • Рясне – Майське – Мезенівка;
  • Порозок – Попівка;
  • Олександрівка – Пономаренки.

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень.

27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла авто двох цивільних з Хотінської громади Сумської області.

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