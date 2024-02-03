На Сумщині заборонили рух біля кордону, де раніше російська ДРГ вбила цивільних

Відтепер заборонене переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України.

З 3 лютого у Сумській області заборонений рух транспортних засобів на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордоні з Росією.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області", – повідомили в ОВА.

Відтепер заборонене переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на наступних ділянках доріг:

Рижівка – Будки;

Будки – Іскрисківщина;

Безсалівка – Іскрисківщина;

Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

Павлівка – Катеринівка – Ободи;

Ободи – Степне – Перше Травня;

Степне – Перше травня – Костянтинівка;

Кіндратівка – Андріївка;

Андріївка – Олексіївка;

Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

Миропілля – Миропільське;

Миропільське – Проходи – Тур’я;

Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

Тур’я – Степок;

Угроїди – Степок;

Михайлівське – Степок;

Покровське – Степок;

Покровка – Михайлівка;

Покровка – Попівка – Високе;

Покровка – Краснопілля;

Рясне – Майське – Мезенівка;

Порозок – Попівка;

Олександрівка – Пономаренки.

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень.

27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла авто двох цивільних з Хотінської громади Сумської області.