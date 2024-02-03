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Через атаку ворожих безпілотників у Кривому Розі знеструмлені дві котельні

Без електропостачання залишилися майже 15 тисяч споживачів.

Через атаку ворожих безпілотників у Кривому Розі знеструмлені дві котельні
наслідки атаки безпілотників по Нікопольщині
Фото: Сергій Лисак

Станом на 07.00 через атаку "шахедів" по місту знеструмлено 15 тисяч жителів Кривого Рогу, також без електропостачання залишилося дві котельні. 

ПРо це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, 5 шахедів знищили ПвК "Схід", однак зафіксували кілька влучань. 

"Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання", – написав Сергій Лисак. 

Крім того, РФ атакувала цієї ночі з артилерії Нікопольщину.  Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. 

За інформацією Повітряних сил, цієї ночі знищено 9 з 14 ворожих БпЛА типу "Шахед". Повідомляли про атаку по енергооб'єктах.

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