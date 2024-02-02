Головне за п'ятницю, 2 лютого: 29 відбитих атак під Авдіївкою, засідання Ставки

Бої під Авдіївкою, 55 бойових зіткнень, ворожі обстріли, започаткування коаліції для повернення українських дітей. Яким запам’ятається 709-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 55 бойових зіткнень.

Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 лютого – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, де обговорили українське виробництво дронів та снарядів, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд та ситуацію на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на засіданні не йшлося.

Докладніше – в новині.

Литва передала черговий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.

"Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні ми поставили системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів для України. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", – ідеться на сторінці Міноборони Литви у мережі Х.

До Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Як повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, під час її візиту обговорять вільну торгівлю між Україною та Канадою, використання заморожених російських активів, військову допомогу, санкції, Формулу миру та повернення українських дітей, викрадених Росією.

Зокрема Жолі під час брифінгу з Кулебою анонсувала започаткування коаліції для повернення українських дітей.

“Дітей забрали з власної домівки, від своїх родин і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це і є справа нашої людськості, саме тому сьогодні Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей”, – сказала вона. За її словами, Канада інформуватиме всіх про те, "хто ці діти, і переконуватиме, щоби країни об’єднувалися навколо цього питання". Канада вестиме перемовини, зокрема, з Мексикою, Бразилією та Катаром.

Міністерка додала, що Оттава також працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українських дітей додому.

Німецький парламент ухвалив новий бюджет Німеччини на 2024 рік. Для допомоги Україні заклали 7,6 млрд євро. Ця сума складає 1,6% від річного бюджету країни.

Загальний бюджет на рік для Німеччини має скласти 476,81 млрд євро.

Про те, що Берлін цього року збирається витратити на допомогу Україні близько 7 млрд євро, раніше говорив канцлер Олаф Шольц – після телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом.

Німеччина серед країн Євросоюзу надає Україні найбільшу військову допомогу. Канцлер ФРН Олаф Шольц наголошував, що більшість країн блоку роблять недостатньо для України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!