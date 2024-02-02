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Бундестаг проголосував за новий бюджет: для України передбачили понад 7 млрд євро

Це близько 1,6% загального річного бюджету. 

Бундестаг проголосував за новий бюджет: для України передбачили понад 7 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Німецький парламент ухвалив новий бюджет Німеччини на 2024. Для допомоги Україні заклали 7,6 млрд євро.

Про це повідомив власний кореспондент Укрінформ. Ця сума складає 1,6% від річного бюджету країни. 

Загальний бюджет на рік для Німеччини має скласти 476,81 млрд євро. 

Про те, що Берлін цього року збирається витратити на допомогу Україні близько 7 млрд євро, раніше говорив канцлер Олаф Шольц – після телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом.

  • Німеччина серед країн Євросоюзу надає Україні найбільшу військову допомогу. Канцлер ФРН Олаф Шольц наголошував, що більшість країн блоку роблять недостатньо для України. 
  • Днями ФРН надала новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли БТР, артилерійські снаряди і ракети. Водночас питання щодо надання далекобійних ракет Taurus, на необхідності яких тривалий час наголошує Україна, досі не вирішили. 
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