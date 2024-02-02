Бундестаг проголосував за новий бюджет: для України передбачили понад 7 млрд євро

Це близько 1,6% загального річного бюджету.

Німецький парламент ухвалив новий бюджет Німеччини на 2024. Для допомоги Україні заклали 7,6 млрд євро.

Про це повідомив власний кореспондент Укрінформ. Ця сума складає 1,6% від річного бюджету країни.

Загальний бюджет на рік для Німеччини має скласти 476,81 млрд євро.

Про те, що Берлін цього року збирається витратити на допомогу Україні близько 7 млрд євро, раніше говорив канцлер Олаф Шольц – після телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом.