Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги

Литва передала черговий пакет військової допомоги для України у який ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
"Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні ми поставили системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів для України. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", – ідеться на сторінці Міноборони Литви у мережі Х.
🇱🇹🇺🇦Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 2, 2024