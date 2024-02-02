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Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги

До пакету допомоги ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.

Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги
Фото: Міноборони Литви

Литва передала черговий пакет військової допомоги для України у який ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви

"Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні ми поставили системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів для України. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", – ідеться на сторінці Міноборони Литви у мережі Х.

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