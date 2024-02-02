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Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня

Далі уряді Польщі буде працювати над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" відповідно до рішення ЄС.

Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Фото: EPA/UPG

Уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня поточного року. Далі термін дії закону переглянуть та внесуть зміни. 

Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України через повномасштабну війну, пише Укрінформ.

Через продовження перебування українських біженців в ЄС до 4 березня 2025 року, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, планується "продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року".

Після закінчення терміну, уряд Польщі буде працювати над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.

"Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами", – наголошується у проєкті.

Згідно з вказаним проєктом змін до закону передбачається:

  • продовження терміну легальності перебування воєнних біженців в Польщі до 30 червня; 
  • допустимості подальшого використання будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; 
  • легальності дозвільних документів українців на перебування в Польщі. 

Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, спочатку на один рік, продовжили ще на один рік – до 4 березня 2025 року.

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