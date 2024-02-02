Зеленський провів розмову з президентом Казахстану: поінформував про коаліцію з повернення викрадених дітей

Також вони обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колегою із Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Він подякував за гуманітарну допомогу, надану Україні. Поінформував Токаєва про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру, повідомив Зеленський.

"Повідомив пану Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей. Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", – сказав український президент.