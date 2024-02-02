Зеленський провів розмову з президентом Казахстану: поінформував про коаліцію з повернення викрадених дітей

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колегою із Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Він подякував за гуманітарну допомогу, надану Україні. Поінформував Токаєва про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру, повідомив Зеленський.
"Повідомив пану Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей. Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", – сказав український президент.
- Бесіди між українським і казахським президентами не є частими, але їх за час повномасштабного вторгнення Росії проводили вже декілька разів.
- На початку березня 2022 Зеленський і Токаєв домовилися співпрацювати із гуманітарних питань.
- У липні того ж року президенти провели нову розмову. Зеленський подякував Токаєву за невизнання терористичних формувань на окупованих частинах Донецької і Луганської областей.
- У лютому 2023 глави країн обговорили гуманітарні питання, а Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо "дипломатичного вирішення збройного конфлікту між Росією та Україною на основі Статуту ООН і загальних норм міжнародного права".
- Казахстан перебуває в орбіті впливу Росії, і хоча займає обережну позицію щодо російського вторгнення, він не підтримує його. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна повинна суворо дотримуватися статуту ООН, сподіваючись на припинення вогню в Україні та залишаючись водночас у тісному контакті з Росією.
- Через Казахстан як посередника Росія має можливість закуповувати деякі деталі, що можуть бути використані для військових потреб. Окрім того, торік з території Казахстану до Росії їхала військова техніка.