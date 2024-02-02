Вибух стався на стоянці заводу, який працював нелегально.

Потужний вибух газу в столиці Кенії Найробі на Сході Африки вбив щонайменше трьох людей. Майже 300 осіб поранено, серед них 25 дітей, пише BBC.

Вантажівка з газом вибухнула в районі Ембакасі, “утворивши величезну вогняну кулю”.

За інформацією поліції, серед загиблих є дитина, додавши, що кількість жертв може зрости.

Спочатку уряд заявив, що вибух стався на газовому заводі, де робітники заправляли газові балони, але пізніше уточнили, що автомобіль був на стоянці.

Унаслідок вибуху близько згоріли 10 вантажівок повністю. Одна машина впала на поверхню житлового будинку за десятки метрів, частково зруйнувавши фасад будівлі. Свідки розповіли, що внаслідок вибуху в повітря злетіли предмети, зокрема газові балони та транспортний контейнер.

Поблизу багатоповерхівок зайнялася масштабна пожежа, займання локалізували.

Правоохоронці заарештували у зв'язку з інцидентом щонайменше одну людину.

Регулятор у справах енергетики заявив, що газовий завод працював незаконно. Відомство відхилило три заявки на отримання дозволу для будівництва сховища та заправного комплексу на цьому місці.

Фото: EPA/UPG