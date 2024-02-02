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У столиці Кенії вибухнула вантажівка з газом, загинуло троє і постраждало майже 300 осіб

Вибух стався на стоянці заводу, який працював нелегально.

У столиці Кенії вибухнула вантажівка з газом, загинуло троє і постраждало майже 300 осіб
Фото: EPA/UPG

Потужний вибух газу в столиці Кенії Найробі на Сході Африки вбив щонайменше трьох людей. Майже 300 осіб поранено, серед них 25 дітей, пише BBC.

Вантажівка з газом вибухнула в районі Ембакасі, “утворивши величезну вогняну кулю”.

За інформацією поліції, серед загиблих є дитина, додавши, що кількість жертв може зрости.

Спочатку уряд заявив, що вибух стався на газовому заводі, де робітники заправляли газові балони, але пізніше уточнили, що автомобіль був на стоянці.

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Унаслідок вибуху близько згоріли 10 вантажівок повністю. Одна машина впала на поверхню житлового будинку за десятки метрів, частково зруйнувавши фасад будівлі. Свідки розповіли, що внаслідок вибуху в повітря злетіли предмети, зокрема газові балони та транспортний контейнер.

Поблизу багатоповерхівок зайнялася масштабна пожежа, займання локалізували.

Правоохоронці заарештували у зв'язку з інцидентом щонайменше одну людину.

Регулятор у справах енергетики заявив, що газовий завод працював незаконно. Відомство відхилило три заявки на отримання дозволу для будівництва сховища та заправного комплексу на цьому місці.

Фото: EPA/UPG

  • У січні у столиці Монголії вантажівка, яка перевозила 60 тонн скрапленого природного газу, потрапила в аварію. Цистернаврізалася в інший автомобіль та вибухнула. Загинуло шестеро осіб, серед жертв є рятувальники.
  • Торік у грудні понад 40 людей загинули та десятки отримали серйозні опіки внаслідок вибуху бензовоза в центральній Ліберії. Свідки розповіли, що люди залізли у вантажівку, щоб спробувати зібрати бензин, що вилився з бака після того, як машина перекинулася в кювет майже за 130 кілометрів від столиці Монровії.
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