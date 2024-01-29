Фото: EPA/UPG Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оприлюднила інвестиційний план вартістю понад 5,5 мільярда євро для зміцнення відносин Риму з Африкою, намагаючись посилити енергетичні зв’язки та стримати міграційні потоки.

Про це пише The Guardian та Bloomberg.

Так званий “план Маттеї”, названий на честь Енріко Маттеї, засновника нафтової компанії Eni, представили сьогодні на саміті в італійській столиці. У ньому взяли участь 25 лідерів африканського континенту.

Фото: EPA/UPG Джорджа Мелоні виступає з промовою під час Італійсько-Африканського саміту у Римі, 29 січня 2024 року.

Серед пріоритетів Італії будуть сфери енергетики, освіти та професійної підготовки, охорона здоров’я, сільське господарство та водопостачання.

Пакет включатиме позики, гранти та гарантії, складатиметься з близько 3 мільярдів євро з кліматичного фонду Італії та близько 2,5 мільярдів євро з ресурсів розвитку. Італійський уряд прагне залучити до проєкту міжнародні фінансові установи та інші країни-донори, а також приватних інвесторів. Рим до кінця року створить “новий фінансовий інструмент” з державним кредитором “Cassa Depositi e Prestiti”.

Фото: EPA/UPG Учасники Італійсько-Африканського саміту у Римі

Фото: EPA/UPG Учасники Італійсько-Африканського саміту у Римі, 29 січня 2024 року.

Мелоні прагне забезпечити Риму впливову роль як політичного та економічного мосту між Європейським Союзом та африканським континентом. Прем'єрка оголосила про свій план щодо Африки незабаром після того, як її ультраправий уряд прийшов до влади в жовтні 2022 року. Пріоритетом для Мелоні в обмін на допомогу африканським економікам є зупинка потоку мігрантів з Африки − передвиборча обіцянка, яку вона поки що не змогла виконати.

Саміт відбувся у Палаццо Мадама − резиденції італійського сенату. Цей крок розкритикували опозиційні партії, які звинуватили Мелоні у “захопленні” будівлі.

Головний секретар сенату Лусіо Малан зазначає, Африка завжди мав стратегічне значення для Італії. “Туніс ближче до Сицилії, ніж Сицилія до Риму”, − сказав він. Сенатор додав, що план також спрямований на посилення впливу на континенті, де країни, включно з Росією та Туреччиною, вже досягли значних успіхів.