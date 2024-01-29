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Безпілотник атакував російський нафтопереробний завод

БпЛА впав на тероторії "Славнефть-ЯНОС", що у Ярославлі.

Безпілотник атакував російський нафтопереробний завод
Завод Славнефть-ЯНОС
Фото: yanos.slavneft.ru

Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів "Славнефть-ЯНОС", який розташовано у російському Ярославлі.

За даними російських телеграм-каналів, БпЛА "літакового типу" впав поряд із установкою для гідрокрекінгу вранці 29 січня.

На місці падіння дрону почалася пожежа. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Наразі місце падіння безпілотника оточене, там працюють вибухотехніки.

Від Москви до Ярославля 272 км
Фото: скріншот Google Maps
Від Москви до Ярославля 272 км

Деякі із російських телеграм-каналів стверджують, що дрон міг нести вибухівку. 

Після падіння безпілотника співробітників заводу тимчасово відпустили додому. 

Від Москви до Ярославля приблизно 272 кілометри.

  • 20 січня в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ через атаку безпілотників загорівся термінал газосховища "Новатек". Як відомо, завод займається переробкою стабільного газового конденсату і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.
  • Згодом стало відомо, що російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки. Як зазначили у СБУ, цей термінал − один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.
  • Після атаки всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море − їхнє завантаження зірване.
  • В той же час українські дрони вдарили по заводу "Щегловський вал" у Тулі РФ. Завод зокрема виробляє ЗРК "Панцир-С", також дрони влучили в Смоленській та Орловській областях.
  • В ніч на 25 січня в російському місті Туапсе виникла пожежа на нафтобазі.
  • Пізніше стало відомо, що нафтобазу в Туапсе вразили безпілотники Служби безпеки України. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колонни.
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