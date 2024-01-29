Безпілотник атакував російський нафтопереробний завод

БпЛА впав на тероторії "Славнефть-ЯНОС", що у Ярославлі.

Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів "Славнефть-ЯНОС", який розташовано у російському Ярославлі.

За даними російських телеграм-каналів, БпЛА "літакового типу" впав поряд із установкою для гідрокрекінгу вранці 29 січня.

На місці падіння дрону почалася пожежа. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Наразі місце падіння безпілотника оточене, там працюють вибухотехніки.

Фото: скріншот Google Maps Від Москви до Ярославля 272 км

Деякі із російських телеграм-каналів стверджують, що дрон міг нести вибухівку.

Після падіння безпілотника співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

Від Москви до Ярославля приблизно 272 кілометри.