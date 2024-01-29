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Вночі Росія запустила по Україні 8 "шахедів" і 4 ракети

Всі безпілотники збили Повітряні сили України на території чотирьох областей.

Вночі Росія запустила по Україні 8 "шахедів" і 4 ракети
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 29 січня 2024 року Росія запустила по території України вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", одну ракету " Іскандер-М" та три ЗКР С-300.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Безпілотники Росія запускала із району Приморсько-Ахтарськ, що на території РФ. Ворожа ракета "Іскандер-М" летіла із району Воронезької області.

ППО збила 8 безпілотників вночі
Фото: Повітряні сили України
ППО збила 8 безпілотників вночі

Крім того, трьома ЗКР С-300 по Донеччині вдарили із тимчасово окупованої території області.

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів. Як повідомили у Генштабі, також українські військові знищили 25 бойових броньованих машин ворога, 10 танків та понад 20 бойових броньованих машин. 

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