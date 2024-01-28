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Зеленський: Готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів

"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу", - повідомив Президент.

Зеленський: Готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети для українських бійців.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 28 січня.

Також глава держави повідомив про нові переговори з партнерами.

"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів", - сказав Зеленський.

Він додав, що "за підсумками й нового тижня ми зможемо сказати, що Україна стала сильнішою". 

"Це важливо – щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів, техніки", - підкреслив Президент.

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