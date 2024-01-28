ЗСУ мають можливість навчити 100, 200 чи 500 тисяч мобілізованих, - Сухопутні війська

У Збройних Силах України мають можливість навчити 100, 200 чи 500 тисяч мобілізованих.
Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".
500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - сказав Ніколюк.
За його словами, якщо проаналізувати, скільки військовослужбовців вдалося підготувати за кордоном і на території України, то "це, скажімо так, 20% за кордоном, решта підготовлені тут".
"Є відповідне рішення президента, верховного головнокомандувача Збройних сил України, в якому чітко вказано, що кожен мобілізований, який приходить до збройних сил, має пройти базову загальновійськову підготовку. Це рішення виконується беззастережно. Є відповідні програми. Звичайно, раніше це були програми підготовки протягом декількох місяців. Станом на сьогодні програми підготовки дещо зменшені, внесено корективи, виходячи з практичної складової, наголос стоїть саме на практичній складовій", - зазначив генерал-майор.
Ніколюк додав, що ті військовослужбовці, які приходять після навчань до своїх військових частин, в оперативно-тактичні групи, продовжують підготовку безпосередньо перед виконанням бойового завдання. "Протягом мінімум 2-3 тижнів, а то й навіть більше від місяця, їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", - сказав командувач.
Тим часом законопроєкт про мобілізацію парламент має розглянути у першому читанні 6 лютого, повідомив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.
Мобілізаційний законопроєкт
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Демобілізацію не пропонували, але передбачили відпочинок для тих, хто захищає Україну зараз.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- 15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.
- 24 січня Голова Комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич спростував інформацію про внесення до Верховної Ради доопрацьованого законопроекту про мобілізацію.