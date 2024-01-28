ЗСУ мають можливість навчити 100, 200 чи 500 тисяч мобілізованих, - Сухопутні війська

Ті військовослужбовці, які приходять після навчань до своїх військових частин, в оперативно-тактичні групи, продовжують підготовку безпосередньо перед виконанням бойового завдання.

У Збройних Силах України мають можливість навчити 100, 200 чи 500 тисяч мобілізованих.

Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - сказав Ніколюк.

За його словами, якщо проаналізувати, скільки військовослужбовців вдалося підготувати за кордоном і на території України, то "це, скажімо так, 20% за кордоном, решта підготовлені тут".

"Є відповідне рішення президента, верховного головнокомандувача Збройних сил України, в якому чітко вказано, що кожен мобілізований, який приходить до збройних сил, має пройти базову загальновійськову підготовку. Це рішення виконується беззастережно. Є відповідні програми. Звичайно, раніше це були програми підготовки протягом декількох місяців. Станом на сьогодні програми підготовки дещо зменшені, внесено корективи, виходячи з практичної складової, наголос стоїть саме на практичній складовій", - зазначив генерал-майор.

Ніколюк додав, що ті військовослужбовці, які приходять після навчань до своїх військових частин, в оперативно-тактичні групи, продовжують підготовку безпосередньо перед виконанням бойового завдання. "Протягом мінімум 2-3 тижнів, а то й навіть більше від місяця, їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", - сказав командувач.

Тим часом законопроєкт про мобілізацію парламент має розглянути у першому читанні 6 лютого, повідомив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

Мобілізаційний законопроєкт