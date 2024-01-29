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Особистий бренд вчителя: який він та навіщо потрібен?

У наш час роль вчителя особливо важлива — у часи війни вчителі не лише навчають, а й допомагають дітям звикнути до нових умов життя. Вони щодня вимушені робити все можливе, і неможливе теж, щоб серед постійних тривог, обстрілів, навчання в підвалах, забезпечити учням максимальну якість розуміння матеріалу, щоб втрати в знаннях були мінімальними, а діти могли соціалізуватися попри емоційну вразливість. Професія педагога завжди була, є і буде престижною — поруч з рятувальниками, військовими й лікарями діти мріють стати й вчителями. Адже саме вони є прикладами самовідданості, людяності й мудрості, бо дають нам досвід, з яким ми, випускаючись зі школи, йдемо далі у світ.

Фото: EPA/UPG

Держава та суспільство сприяє реформації освітньої системи, одна з головних цілей якої є виховання свідомого покоління. Якісна освіта — перший і найважливіший крок для цього. І тут завданням вчителя є не тільки дати знання, певну базу. Аби бути “на хвилі” з сучасними дітьми, учитель має бути авторитетом для них, вибудувавши довірливі відносини та успішну комунікацію. У цьому педагогу може допомогти розвиток особистого бренду. Який він — особистий бренд вчителя?

Особистий бренд завжди пов'язаний з емоціями та асоціаціями, які ми викликаємо у людей. Він формується не лише на основі знань та професійних навичок, а й цінностей та особистих якостей вчителя.

Робота над власним брендом відкриває перед вчителем безліч можливостей. Перш за все, це допоможе встановити авторитет серед учнів, батьків, колег та покращити комунікацію з ними. Довіра учнів до вчителя з позитивним іміджем сприяє бажанню навчатись, а батьки ж, переконані в якісній освіті своїх дітей, більш схильні до співпраці. Вчителю з розвиненим особистим брендом легше розуміти потреби учнів, вдосконалювати методи навчання та досягати виняткових результатів.

По-друге, це можливість впливати на освітні й відповідно соціальні процеси. Вчитель з розвиненим особистим брендом може бути запрошеним спікером на освітніх заходах, публікувати статті в освітніх журналах, виступати в ЗМІ. Він може стати наставником для інших вчителів, експертом у певній галузі, ініціатором освітніх проєктів.

 Як створити свій особистий бренд вчителя? 

Розвиток особистого бренду — це у першу чергу, правильно побудована комунікація з аудиторією. Одним з інструментів налагодження взаємодії є ведення власного блогу або сайту, де ви зможете ділитися своїм досвідом, враженнями та новаторськими методами навчання. Блог може стати платформою для самовираження та експериментів. Але все одно головною аудиторією вчителя є учні, тому навіть якщо вчитель має тисячі підписників у соціальних мережах, але учні його не поважають — робота над особистим брендом була марною.

Крім цього, організація та участь у заходах, проєктах чи ініціативах, що виходять за межі звичайної навчальної діяльності, дозволять продемонструвати професійну компетентність. Необхідно усвідомити, що особистий бренд — це не одноразова акція, а постійна робота. Найголовніше, щоб на кожному кроці комунікації були зрозумілі ваші цінності та особистісний підхід. Що для вас важливо? Чого ви хочете досягти?

Не можна забувати й про ще один досить потужний спосіб розвитку особистого бренду вчителів — систему преміювання за досягнення у викладанні. Це стимул розробляти інноваційні методики, ділитися своїм досвідом з колегами та й загалом відчути визнання за свою працю на державному рівні.

Що більше ми демонструємо свої методи, вчимося та передаємо ці знання іншим, беремо участь в різноманітних конференціях, то більше з нашою думкою будуть рахуватися. Саме тому педагогам важливо постійно підвищувати свою експертність, отримувати нові знання, досвід та ділитись зі своєю аудиторією своїми успіхами, адже ви формуєте в її очах образ успішної особистості та надихаєте на нові звершення.

Віктор Круглов Віктор Круглов , Генеральний директор видавництва «Ранок»
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