Реновація системи: що на практиці змінить реформа корпоративного управління в держпідприємствах

Та залучення коштів – дорога з двостороннім рухом, всі потреби донори не закриють. Наша основна задача - знайти внутрішні ресурси. Такими ресурсами є державні підприємства. Вони здатні закрити частину наших потреб на відновлення та відбудову України.

Не секрет, що саме зараз Україна гостро потребує фінансової підтримки та інвестицій для забезпечення економічної стійкості. Після перемоги та початку широкомасштабної відбудови потреби зростуть в рази. Частину потреб ми покриємо завдяки коштам наших міжнародних партнерів.

Фото: interfax.com.ua

Аби теоретична дискусія перейшла у практичне русло, Україні потрібно якнайшвидше завершити реформу корпоративного управління державних підприємств. Її впровадження також стане серйозним козирем у перемовинах з міжнародними інвесторами - реформа сприятиме створенню прозорих механізмів всередині держави, що буде позитивно оцінено нашими партнерами.

Реформа корпоративного управління - процес не швидкий. Вона розпочалась в 2015 році, коли низка державних підприємств були корпоратизовані і отримали свої Наглядові Ради. Це був лише перший етап складного шляху.

Усе тому, що законодавча база управління державними підприємствами орієнтувалася ще на радянські практики, тож уже давно є застарілою і потребує реновації. Деякі положення на рівні нормативних документів, які суперечать іншим, стримують розвиток підприємств та заважають їх ефективній роботі.

Реновація корпоративного управління – це впровадження сучасних принципів. Вони допоможуть забезпечити ефективну і прозору роботу державних підприємств, які приносять прибуток та виконують соціальні функції. Важливо, щоб підприємствами керували професійні та незалежні управлінці.

Реновація корпоративного управління – це передусім зміна функцій міністерств, що зараз можуть втручатися в роботу підприємств, застосовувати ручне управління та одноосібно призначати керівників.

Фактично, йдеться про створення абсолютно нової конфігурації навколо ДП між урядом та наглядовою радою – тобто, між власником та органом, що здійснює контроль за оперативною діяльністю.

Закон не простий, і його прийняття передбачає пошук спільного бачення різних сторін. Процес також затягнувся через широкомасштабне вторгнення, але відтягувати далі ми не можемо. Адже законопроект вже два роки на стадії підготовки до другого читання. Зараз ми вийшли на фінішну пряму і налаштовані ухвалити його в цілому.

Найбільшим каменем спотикання в реформі є обмеження повноважень уряду, які стосуються державних підприємств, – зокрема, затвердження стратегічних планів розвитку, а також річних фінансових та інвестиційних планів. Адже це – потужний важіль впливу на розвиток окремих галузей та економіки в цілому.

Однак, функція уряду – формувати державну політику. В ідеалі, держава не має жодним чином втручатися в діяльність підприємств. Але це ціль на довгострокову перспективу. Поки що наша конкретна мета - надати повноваження наглядовим радам здійснювати стратегічне планування розвитку державних підприємств, а також розмежувати питання управління ДП та формування державної політики між керівництвом підприємств та урядом.

Законопроєкт №5593-Д найближчим часом мають повторно розглянути у нашому комітеті та рекомендувати його до прийняття у другому читанні. Він допоможе ліквідувати барʼєри, які зараз не дають можливості в повній мірі запровадити сучасні механізми корпоративного управління в державних підприємствах.

Зміни стосуються в першу чергу функцій і повноважень наглядових рад. Вони стануть посередниками між підприємством та міністерством; вони замість міністерства будуть здійснювати стратегічний нагляд за його діяльністю. У їх компетенції буде право узгоджувати стратегічний план розвитку та фінансовий план підприємства, низку фінансових показників, зокрема ліквідність та прибуток. Погоджувати це все, як і раніше, має профільне міністерство. Головна зміна - мінімізація впливу та, відповідно, політичного втручання міністерств у роботу підприємств.

Саме зараз час прискорити реалізацію реформи. Інакше ми втратимо такий дорогоцінний час і можливість для посилення економіки і повноцінної відбудови країни.

Ухвалення закону буде хорошим сигналом для наших міжнародних партнерів – Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), МВФ, ЄС, G7. Це покаже, що Україна не лише декларує свій цивілізаційний вибір, але й підтверджує декларації відповідними діями.

Дуже сподіваюся, що колеги-парламентарі підтримають завершення реформи та початок повноцінного перезавантаження системи управління державними підприємствами.