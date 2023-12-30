Уряд завершив формування наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України на засіданні 29 грудня погодив призначення представника держави у Наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", чим фактично завершив її формування. Представником держави у наглядовій раді компанії призначили Костянтина Мар'євича.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

"Окрім того, що це покращує ефективність управління компанією, сильна Наглядова рада має стати орієнтиром для партнерів та поштовхом для залучення нових інвестицій", - наголосила Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Представником держави у наглядовій раді компанії призначили Костянтина Мар'євича – першого заступника Держсекретаря Кабміну.

Наглядова рада є складовою реформи системи корпоративного управління.

Нафтогаз — найбільша державна компанія України, є першим в Україні видобувником вуглеводнів, національним контрагентом з їх імпорту та транзиту. Наглядова рада компанії складається з чотирьох незалежних директорів та трьох представників від держави.