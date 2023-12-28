Деолігархізація облгазів: Група Нафтогаз передала під держконтроль усі підприємства Фірташа

Протягом 2023 року група "Нафтогаз" повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів.

Про це повідомила пресслужба групи Нафтогаз.

"Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом", – зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й покласти край різноманітним схемам, через які держбюджет недоотримував мільярди гривень.

Чернишов зазначив, що за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 млрд гривень.

"Це не лише збереження 50 тисяч робочих місць і мільярдів відрахувань, які наповнюватимуть державну казну. Це і можливість якісного контролю забезпечення газопостачанням, і новий зручний сервіс для майже 10 мільйонів абонентів у вигляді однієї зрозумілої платіжки", - підсумував він.

Нагадаємо, що на початку грудня "Нафтогаз" взяв під контроль останній облгаз на заході України - "Тернопільгаз" (раніше входив до групи "облгазів Фірташа").