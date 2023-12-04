"Нафтогаз" взяв під контроль останній облгаз на заході України - "Тернопільгаз"

АТ "Тернопільгаз", яке раніше входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло під управління групи "Нафтогаз".

Про це повідомила пресслужба компанії.

За її даними, підприємство обслуговує близько 200 тис. домогосподарств і 3 тис. юридичних осіб. Отже, загальна кількість інтегрованих у групу "Нафтогаз" газорозподільних компаній збільшилася до 23.

"Звертаємо увагу, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаються незмінними", - йдеться в повідомленні.

"Тернопільгаз" – це вже 23-тя газорозподільна компанія у складі "Нафтогазу". Поза його охопленням залишились тільки Одеська і Полтавська області, а також чотири повністю чи частково окуповані регіони: Херсонська і Луганська області, Крим та Севастополь.

Нагадаємо, минулого тижня група "Нафтогаз" отримала додатково ще майже мільйон клієнтів: в управління державної компанії віддали ще три облгази Дмитра Фірташа - "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз".

У серпні 2023 року Служба безпеки України разом з Бюро економічної безпеки повідомляли про викриття керівників трьох облгазів, підконтрольних компанії підсанкційного олігарха Фірташа, у корупційній діяльності. Зокрема, йшлося про "Волиньгаз". Зазначалося, що голові правління "Волиньгазу" оголошено підозру за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У жовтні АТ "Волиньгаз" увійшло у "Групу Нафтогаз".