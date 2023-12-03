У грудні Фонд держмайна планує провести понад 90 аукціонів з приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) вже оголосив 61 аукціон з приватизації держмайна, загальна стартова вартість активів становить понад 400 млн гривень. Загалом у грудні команда Фонду планує провести понад 90 онлайн-аукціонів з приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Топ-5 наймасштабніших аукціонів грудня:

Державний пакет акцій розміром 50 відсотків +1 акція статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод». Стартова ціна — 121, 6 млн гривень. Аукціон запланований на 12 грудня.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК». Стартова ціна — 104, 1 млн гривень. Аукціон запланований на 7 грудня.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Техніка» у центральній частині столиці, поблизу Львівської площі. Стартова ціна — 58,8 млн гривень. Аукціон запланований на 4 грудня.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів». Стартова ціна — 52,7 млн гривень. Аукціон запланований на 19 грудня.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2». Стартова ціна — 18,7 млн грн, аукціон запланований на 21 грудня.

Тим часом НАБУ повідомило, що усі учасники злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Сенниченком отримали нові підозри. Тепер вони підозрюються також у легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млрд гривень. Сенниченко, який втік за кордон, і ще шість фігурантів цих справ перебувають у розшуку.

Зазначимо, 21 листопада Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталія Коваля. Він до цього очолював Рівненську ОВА. До вересня ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.