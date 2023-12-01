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Британія внесла 20 млн фунтів стерлінгів до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України

За даними Світового банку, вторгнення Росії в Україну завдало збитків на 411 мільярдів доларів. Відбудова потребуватиме чималих інвестицій.

Британія внесла 20 млн фунтів стерлінгів до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України

Велика Британія оголосила про внесення 20 мільйонів фунтів стерлінгів до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), який започаткувало Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA) у лютому 2023 року. 

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Наш внесок у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів у страховий трастовий фонд MIGA дозволить зменшити ризики проектів і залучити вкрай необхідні приватні інвестиції в Україну для підтримки економічного відновлення зараз і в майбутньому", – заявила міністр промисловості та економічної безпеки Великобританії Нусрат Гані.

За даними Світового банку, вторгнення Росії в Україну завдало збитків на 411 мільярдів доларів. Тому відбудова в такому масштабі вимагає приватних інвестицій і рішень, які сприяють інвестиціям приватного сектора. Мінекономіки зазначило що MIGA може зробити вагомий внесок у пропонування таких рішень приватному сектору.

Виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано заявив, що трастовий фонд SURE вже підтримав декілька проєктів в Україні. Разом із попереднім внеском Норвегії, який становив близько $22 млн, MIGA зможе сукупно застрахувати мінімум $100 млн нових інвестицій в Україну.

Очікується, що фонд зросте до 300 мільйонів доларів за рахунок внесків додаткових донорів. Це дозволить MIGA надати гарантії фінансування торгівлі, страхування банківських резервів під час конфлікту та страхування політичних ризиків для підтримки відновлення після війни.

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Нагадаємо, за даними Мінекономіки, перший внесок до фонду SURE зробила Японія, яка є засновницею фонду. Після цього до фонду приєднались Норвегія та Бельгія, а зараз свій внесок зробила Велика Британія. До речі, Японія нещодавно збільшила свій внесок.

Цього місяця стало відомо, що Україна і MIGA створять робочу групу для швидшого залучення коштів на страхування інвестицій.

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