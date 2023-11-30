Укренерго прогнозує дефіцит електроенергії сьогодні ввечері

Сьогодні з 15:00 до 18:00 можливий дефіцит в енергосистемі, однак графіки відключень застосовуватися не будуть.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 15:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо!" – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зростає через зниження температури та одночасне підключення до мережі багатьох споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Нагадаємо, вчора протягом дня стрімко зростав рівень споживання електроенергії через погіршення погодних умов та зниження роботи сонячних електростанцій. Ліміти споживання не запроваджувались.