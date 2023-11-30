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Укренерго прогнозує дефіцит електроенергії сьогодні ввечері

Українців просять споживати електрику ощадливо.

Укренерго прогнозує дефіцит електроенергії сьогодні ввечері
Фото: pixabay

Сьогодні з 15:00 до 18:00 можливий дефіцит в енергосистемі, однак графіки відключень застосовуватися не будуть.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 15:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо!" – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зростає через зниження температури та одночасне підключення до мережі багатьох споживачів, які були знеструмлені через негоду.

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Нагадаємо, вчора протягом дня стрімко зростав рівень споживання електроенергії через погіршення погодних умов та зниження роботи сонячних електростанцій. Ліміти споживання не запроваджувались.

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