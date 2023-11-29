Справа Shakoor: маловідомий власник єврооблігацій Приватбанку оскаржує процедуру bail-in

Господарський суд Києва 30 листопада продовжить розгляд позовної заяви Shakoor Capital Limited про визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного між Приватбанком та UK SPV у 2016 році.

Про це повідомляє Telegram-канал PrivatBank_insider.

Згідно з цим договором, зобов'язання Приватбанку перед UK SPV були обміняні на акції додаткової емісії банку під час процедури bail-in.

Процедура bail-in була важливою складовою націоналізації Приватбанку. В 2016 році, коли загалом порятунок Приватбанку коштував державі 155 млрд грн, саме завдяки операції bail-in статутний капітал банку вдалося збільшити майже на 29,4 млрд грн. Ця процедура була визнана Банком Англії.

Проте ні рішення Банку Англії, ні арбітражні рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду про відмову у задоволені позову Трасті про стягнення за єврооблігаціями не стали на заваді ініціюванню судової справи Shakoor Capital Limited в українському суді.

До позову Shakoor Capital Limited, згодом доєднались компанії J.P. Morgan Securities plc та Pala Assets Holdings Limited, UBS AG та маловідомий український ФОП Сазонов Д. В.

17 січня 2023 року в межах даної справи також було подано спільну позовну заяву компаній Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited, питання про прийняття якої наразі так і не вирішено.

Проте 3 березня 2023 року міжнародний інвестиційний банк UBS AG та J.P. Morgan Securities plc подали до суду заяви про відкликання своїх позовів.

Таким чином маловідомі позивачі, які незрозуміло коли і як придбали єврооблігації, у спосіб ініціювання в Україні даної судової справи намагаються незаконно отримати судове рішення про визнання недійсним договору bail-in з метою, як зазначають самі позивачі, подальшого стягнення з державного Приватбанку сотень мільйонів доларів США збитків.

Зазначимо, що розгляд справи триває з 2021 року (позов поданий майже через 5 років після націоналізації ПриватБанку). Всі позивачі представлені юристами однієї юридичної фірми, дії яких, на погляд Банку, направлені на свідоме затягування справи, що не дозволяє поставити остаточну крапку у спорах щодо єврооблігацій Приватбанку зі спливом більше ніж 7 років.

Нагадаємо, 15 листопада цього року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив неможливість скасування рішень, прийнятих під час націоналізації Приватбанку, та повернення акцій банку колишнім власникам. Таким чином провадження у справі, що тягнеться з 2017 року, закрито.