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Через негоду і бойові дії в Україні все ще знеструмлені 357 населених пунктів

Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачені.

Через негоду і бойові дії в Україні все ще знеструмлені 357 населених пунктів
Фото: ДТЕК

Станом на 19.00 28 листопада через негоду і бойові дії без світла залишаються 357 населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Для відновлення електропостачання працюють 265 аварійно-відновлювальних бригад і 282 одиниці техніки. Складною через наслідки негоди залишається ситуація у Миколаївській та Одеській областях. 

Міненерго зазначило, що генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Тому застосування планових відключень побутових споживачів не передбачено.

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Нагадаємо, зранку відомство повідомило, що через складні погодні умови без світла були 559 населених пунктів.

Унаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. 

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