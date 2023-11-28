Через негоду і бойові дії в Україні все ще знеструмлені 357 населених пунктів

Станом на 19.00 28 листопада через негоду і бойові дії без світла залишаються 357 населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Для відновлення електропостачання працюють 265 аварійно-відновлювальних бригад і 282 одиниці техніки. Складною через наслідки негоди залишається ситуація у Миколаївській та Одеській областях.

Міненерго зазначило, що генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Тому застосування планових відключень побутових споживачів не передбачено.

Нагадаємо, зранку відомство повідомило, що через складні погодні умови без світла були 559 населених пунктів.

Унаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти.