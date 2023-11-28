Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Мінінфраструктури Польщі відреагувало на блокаду кордону з Україною: пропонує Києву задовольнити вимоги страйкарів
Мінінфраструктури Польщі відреагувало на блокаду кордону з Україною: пропонує Києву задовольнити вимоги страйкарів
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
ГоловнаЕкономікаДержава

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік

Зеленський отримав законопроєкт на підпис 17 листопада.

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік.

Це відображено у картці законопроєкту.

Зеленський отримав документ на підпис 17 листопада. Нині Рада отримала закон 28 листопада.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому державний бюджет на 2024 рік 9 листопада. План по доходах збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ із ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.

Основна стаття видатків – оборона: 22,1% або 1,69 трлн грн скерують для забезпечення сил безпеки та оборони. 

Передбачили в документі й видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies