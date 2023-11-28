Президент підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік.

Це відображено у картці законопроєкту.

Зеленський отримав документ на підпис 17 листопада. Нині Рада отримала закон 28 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому державний бюджет на 2024 рік 9 листопада. План по доходах збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ із ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.

Основна стаття видатків – оборона: 22,1% або 1,69 трлн грн скерують для забезпечення сил безпеки та оборони.

Передбачили в документі й видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.