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Через страйк польських перевізників на пункті пропуску "Шегині" застрягли понад тисячу вантажівок

На інших пунктах пропуску, які блокують страйкарі, ситуація покращилася.

Через страйк польських перевізників на пункті пропуску "Шегині" застрягли понад тисячу вантажівок
Фото: Мінрозвитку громад і територій

Через страйк польських перевізників та аграріїв на пункті пропуску "Шегині - Медика" утворилася черга з понад тисячі вантажіок. На інших пунктах пропуску черга машин почала зменшуватися. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, пише "Укрінформ".

“На сьогодні, 600-700 машин стоїть на кожному кордоні - на Дорогуську, на Гребенному і на Корчовій. Кількість машин зменшилася - частину машин пропускають, частина машин поїхала об'їжджати. Ми знаємо перевізників, які залишили машини на паркінгу і поки поїхали, тому що товар не скоропсувний. Вони погодили із вантажоодержувачами, що поки така ситуація відбувається – то машини будуть стояти в Польщі”, – зазначив Балін.

За словами Баліна, на пропускному пункті "Шегині - Медика" зі сторони Польщі, накопичилося уже понад 1 тис. автомобілів, і черга продовжує збільшуватися. Переїхати на інші ПП складно, адже доведеться об’їжджати через додаткові країни й виконувати там додатково митні процедури.

“Тому ті, що вже стоять у чергах – я не думаю, що вони будуть кудись переїжджати. Будуть чекати. А ті, що зараз планують поїздку з країн Європейського Союзу до України, то вони намагаються їхати через "Ужгород - Вишнє-Німецьке" зі Словаччини, "Чоп - Захонь" із Угорщини. Або навіть ми знаємо таких імпортерів, які сьогодні залучають машини, що для них швидкопсувні товари везуть через Угринів”, – зазначив він.

Нагадаємо, польські перевізники попередили, що з 27 листопада на пункті пропуску "Шегині" блокуватимуть рух транспорту цілодобово.

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