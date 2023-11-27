Через страйк польських перевізників на пункті пропуску "Шегині" застрягли понад тисячу вантажівок

Через страйк польських перевізників та аграріїв на пункті пропуску "Шегині - Медика" утворилася черга з понад тисячі вантажіок. На інших пунктах пропуску черга машин почала зменшуватися. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, пише "Укрінформ".

“На сьогодні, 600-700 машин стоїть на кожному кордоні - на Дорогуську, на Гребенному і на Корчовій. Кількість машин зменшилася - частину машин пропускають, частина машин поїхала об'їжджати. Ми знаємо перевізників, які залишили машини на паркінгу і поки поїхали, тому що товар не скоропсувний. Вони погодили із вантажоодержувачами, що поки така ситуація відбувається – то машини будуть стояти в Польщі”, – зазначив Балін.

За словами Баліна, на пропускному пункті "Шегині - Медика" зі сторони Польщі, накопичилося уже понад 1 тис. автомобілів, і черга продовжує збільшуватися. Переїхати на інші ПП складно, адже доведеться об’їжджати через додаткові країни й виконувати там додатково митні процедури.

“Тому ті, що вже стоять у чергах – я не думаю, що вони будуть кудись переїжджати. Будуть чекати. А ті, що зараз планують поїздку з країн Європейського Союзу до України, то вони намагаються їхати через "Ужгород - Вишнє-Німецьке" зі Словаччини, "Чоп - Захонь" із Угорщини. Або навіть ми знаємо таких імпортерів, які сьогодні залучають машини, що для них швидкопсувні товари везуть через Угринів”, – зазначив він.

Нагадаємо, польські перевізники попередили, що з 27 листопада на пункті пропуску "Шегині" блокуватимуть рух транспорту цілодобово.