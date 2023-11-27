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У Польщі футбольні фанати напали на українців через їхню національність, – Лубінець

Лубінець звернувся до МЗС України.

У Польщі футбольні фанати напали на українців через їхню національність, – Лубінець
Фото: Макс Требухов

У польському місті Каменець-Зомбковицький 17 озброєних футбольних фанатів вдерлися до будинку, де жили два українці та побили їх через національність. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, інцидент стався ще у серпні польському місті Каменець-Зомбковицький. Чоловіки почали погрожувати, бити двох українців через їхню національність, а після цього пограбували їх.

"Я невідкладно звернувся до Міністерства закордонних справ України з метою забезпечення належного реагування на цей жахливий і неприпустимий випадок вчинення протиправних дій проти наших громадян", — наголосив він.

За словами омбудсмена, наразі справа перебуває на контролі генерального консульства України у Вроцлаві. Розслідування у кримінальній справі за фактом вчинення злочину проти громадян України досі триває, адже затримано лише шістьох людей, решта переховується від поліції.

Лідеру угруповання, який був найбільш агресивним, окружний суд у Зомбковіце-Шльонськєму призначив тимчасовий арешт на строк три місяці. Ще п’ятьом, зокрема одному неповнолітньому, — поліцейський нагляд і заборону наближатися до потерпілих або контактувати з ними.

Нагадаємо, у Німеччині семеро молодиків російського походження навмисно спровокували та напали на чотирьох українців. Нападники погрожували пістолетом та пограбували постраждалих. 

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