Ми не бачимо знаків, що Путін готується до миру, – Столтенберг

Відповідальність Альянсу полягає в тому, аби підтримати Україну і дати їй можливість звільнити якомога більше своєї території.

У НАТО не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру. Натомість він готується до продовження війни, наводить слова генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга The Guardian.

Він наголосив, що лише Україна може вирішувати, які способи завершення війни є прийнятними. Відповідальність Альянсу полягає в тому, аби підтримати Україну і дати їй можливість звільнити якомога більше своєї території та надати їй якомога кращу позицію на випадок початку переговорів.

"Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін планує мир, він насправді планує більше війни. Отже, ми знаємо, що чим більшу військову підтримку ми надамо Україні, тим сильнішою буде її позиція на полі бою і тим сильнішою буде її позиція за потенційним столом переговорів", – сказав він.

Нагадаємо, що політико-дипломатичні переговори з Росією припинені. Указ Володимира Зеленського закріпив також неможливість перемовин із чинним президентом РФ.

Зеленський заперечував, що міжнародні партнери тиснуть на нього, аби Київ почав переговори з ворогом.