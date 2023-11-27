Віцепрезидентка Єврокомісії приїхала до Києва обговорювати боротьбу з українською корупцією

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова прибула з робочим візитом до Києва. Вона обговорить із українською владою євроінтеграційні ініціативи, зокрема антикорупційні.

Фото з потягу Укрзалізниці Юрова оприлюднила в соцмережі X. Із ким саме з представників української влади віцепрезидентка матиме зустрічі – вона не написала.

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями я обговорю їхні ініціативи у погляді на розширення, особливо у антикорупції", – сказала Юрова, запевнивши, що Україна матиме підтримку стільки, скільки потрібно.

Вера Юрова очолює в Єврокомісії роботу щодо цінностей і прозорості, дотримання верховенства права.

Нагадаємо, що в жовтні Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною щодо її вступ до ЄС. Водночас Комісія вважає, що в питанні боротьби із корупцією Київ не зробив достатніх успіхів. Також є зауваження щодо законодавства про нацменшини та зменшення впливу олігархів.