Нетаньягу здійснив поїздку по Сектору Гази: ми продовжимо до кінця − до перемоги

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу здійснив поїздку по Сектору Гази, де поговорив із солдатами та оглянув один із виявлених тунелів.

Про це повідомило BBC.

“Ми перебуваємо тут, у Газі, із нашими героїчними бійцями. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути наших викрадених, і, зрештою, ми повернемо їх усіх”, − пообіцяв прем'єр Ізраїлю.

“У нас три цілі у цій війні: ліквідувати ХАМАС, повернути всіх викрадених та гарантувати, що Сектор Гази знову не стане загрозою для держави Ізраїль”, − додав Нетаньягу.

Він продовжив: “Я тут, щоб сказати моїм друзям, що є тут, бійцям, які говорять мені те саме, і я повторюю це вам, громадяни Ізраїлю: ми продовжимо до кінця − до перемоги”.

“Ніщо не зупинить нас, і ми переконані, що у нас є міць, сила, воля і рішучість досягти всіх цілей війни, і ми це зробимо”, − заявив Нетаньягу.

Нагадаємо, сьогодні ХАМАС звільнив ще одну групу заручників. Терористи передали Тель-Авіву 17 заручників, серед них – 14 громадян Ізраїлю та троє іноземців.