Міністр оборони США обговорив з Умєровим нічну атаку "шахедів"

Міністр оборони США Ллойд Остін по телефону обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим російський обстріл ракетами та дронами. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Держсекретар Остін засудив безперервний обстріл з боку Росії ракетами та безпілотними літальними системами українських міст та критичної інфраструктури. Також колеги міністри обговорили пріоритети безпекової допомоги, оскільки Україна продовжує боротися з російською агресією.

Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Нагадаємо, уночі 25 листопада ворог атакував Україну рекордною кількістю БпЛА типу "Shahed". Основною ціллю для окупантів була столиця. Сили ППО знищили 71 з 75 ворожих безпілотників. Крім того, на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.