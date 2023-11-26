Російські окупанти завдали понад сотню ударів по Запорізькій області

За добі росіяни завдали 113 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці рф завдали 113 ударів по 23 містах та селах Запорізької області. 99 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Ворог здійснив 9 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці, Новодарівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки й Темирівки", – ідеться у повідомленні.

Відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, минулої доби у Запорізькій ворог завдав 109 ударів по 22 населених пунктах. 100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Ворог здійснив шість БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малих Щербаках, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.