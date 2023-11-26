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ЗСУ за добу знищили ще 1070 російських окупантів

Металобрухтом стали 11 ворожих танків та 16 броньованих машин.

ЗСУ за добу знищили ще 1070 російських окупантів
Фото: Скрін з відео

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1070 росіян, 11 ворожих танків, 16 броньованих машин та 23 артсистеми. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб

  • особового складу близько 324830 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 5513 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,
  • артилерійських систем – 7874 (+23) од,
  • РСЗВ – 907 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 597 (+1) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 5901 (+93),
  • крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)

Нагадаємо, за добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. 

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