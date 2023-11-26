ЗСУ за добу знищили ще 1070 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1070 росіян, 11 ворожих танків, 16 броньованих машин та 23 артсистеми. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу близько 324830 (+1070) осіб,

танків ‒ 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,

артилерійських систем – 7874 (+23) од,

РСЗВ – 907 (+2) од,

засоби ППО ‒ 597 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),

крилаті ракети ‒ 1565 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)

Нагадаємо, за добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.