“Радянський режим 90 років тому створив українцям штучний голод”: Байден вшанував пам'ять загиблих під час Голодомору українців

Президент США зазначив, що сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стає мішенню — цього разу Путіна у рамках його прагнення до завоювання та влади.

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять загиблих під час Голодомору українців.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

“Ми відзначаємо урочисту річницю Голодомору, коли хоробрий народ України продовжує боронити свою свободу та суверенітет України від жорстокої загарбницької війни Росії. Дев’яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила “голодну смерть”. Мільйони українців — чоловіків, жінок і дітей — постраждали і померли від голоду в 1932-1933 роках через штучний голод. Сталін та його режим систематично захоплювали українське зерно та ферми та перевозили українське зерно в інші частини СРСР як тактику придушення української національної ідентичності”, - йдеться в повідомленні.

Президент США зазначив, що сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стає мішенню — цього разу Володимира Путіна у рамках його прагнення до завоювання та влади. Російські сили прагнуть знищити економіку та незалежність України, навмисно завдаючи шкоди полям і руйнуючи українські зерносховища та порти. Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічний напад на продовольчу безпеку всюди. Путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради прибутку Росії.

“У цю річницю ми пам’ятаємо та вшановуємо всіх тих, як минулих, так і теперішніх, хто пережив такі труднощі та хто продовжує боротися проти тиранії. Ми також знову зобов’язуємося запобігати стражданням, захищати фундаментальні свободи та реагувати на порушення прав людини, коли б і де б вони не відбувалися. Ми єдині з Україною”, - йдеться в повідомленні президента США.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши пона 70 "шахедів". Президент України Володимир Зеленський назвав атаку напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору свідомим терором.