Зеленський звернувся до українців у річницю Дня пам'яті жертв Голодомору (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців у річницю Дня пам'яті жертв Голодомору. Глава держави зазначив — керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати.

"Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів.

Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо – так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль.

Ми дякуємо всім державам, які обрали справедливість, визнали її офіційно – визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами", — зазначає у відеозвернення президент.

За словами Зеленського, світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення.

"Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду", — додав він у зверненні.

Нагадаємо, президент України відреагував на нічну атаку Росії. Зеленський наголосив, що Росія здійснила свідомий терор напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору.