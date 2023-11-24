Глави держав обговорили посилення української армії, вступ України до ЄС і санкції проти Росії.

В Україну з візитом прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс і зустрівся з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президенти обговорили ситуацію на фронті, стале постачання та виробництво снарядів, зброї для Сил оборони, посилення санкцій проти Росії, а також пошуки можливостей для використання заморожених російських активів для відбудови нашої держави.

Зеленський звернувся до Рінкевичса щодо можливості підтримати Україну броньованою технікою для евакуації поранених воїнів із поля бою. Також ішлося про можливості посилення української протиповітряної оборони, зокрема на фронті та в прибережній частині Чорного моря.

За словами Рінкевичса, Латвія долучається до роботи з повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Нагадаємо, нещодавно Едгарс Рінкевичс у інтерв'ю для Associated Press заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і він наполягає на продовженні військової підтримки Києва, щоб вберегти мир у Європі.

Напередодні сейм Латвії ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.