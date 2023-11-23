Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми, – Зеленський

Це синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував введення санкцій Україною проти 300 компаній та фізичних осіб Росії. Глава держави наголосив, що Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми.

"Сьогодні я підписав укази щодо більш як 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб держави-терориста. І наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет Міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення", – зазначив у зверненні Володимир Зеленський.

Він додає, що Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми.

"Це синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти суб’єктів держави-терориста, що мають стосунок до критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна провина в тому, що російський терор триває. Ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України", – йдеться у зверненні президента.

Нагадаємо, сьогодні президент України підписав два рішення РНБО щодо введення санкцій проти 300 російських компаній та 87 фізосіб РФ та України.