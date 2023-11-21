Президент Євроради пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС

Шарль Мішель назвав три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні.

Шарль Мішель під час візиту до Києва 21 листопада 2023 року

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це він сказав журналістам після переговорів з президентами обох держав у Києві, передає "Європейська правда".

За словами Мішеля, шлях України і Молдови до вступу в Євросоюз був однією з тем переговорів з Володимиром Зеленським і Маєю Санду.

"Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваш законні амбіції та очікування", – заявив президент Євроради.

Мішель наголосив, що зараз мова йде не про сам вступ, а про початок тривалого процесу, який "сповнений вимог і часом приносить розчарування". Також очільник Євроради нагадав, що країнам потрібно буде виконати чимало завдань, зокрема, у питанні верховенства права, але перший крок має бути зроблений саме зараз.

"Я зроблю все, щоби переконати 27 колег (лідерів держав-членів ЄС), що нам потрібне позитивне рішення у грудні", – заявив Мішель.

Він озвучив три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні:

Мішель вважає, що початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС "буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом", оскільки, на його переконання, розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою;

також це буде сигналом для громадян України та Молдови, що ми ЄС надійним партнером, що "ми серйозні і що ми тримаємо слова";

початок переговорів з Україною, яка зазнала російського вторгнення, "буде сигналом для Кремля та для всіх у світі, хто хоче підірвати світовий порядок".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентами Європейської ради Шарлем Мішелем і Молдова Маєю Санду, які перебувають у нашій державі з візитом. На зустрічах йшлося про вступ до ЄС, а також український експорт територією Молдови.

Раніше Зеленський і Санду обговорили звіт Єврокомісії, яка рекомендувала розпочати переговори з обома країнами про вступ до Європейського Союзу.