Зеленський і президентка Молдови обговорили звіт Єврокомісії

Також обговорили допомогу України в евакуації громадян Молдови із Сектора Гази.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Молдови Маєю Санду.

Про це йдеться в дописі на сторінках Зеленського у соцмережах.

Під час розмови йшлося про оприлюднений звіт Європейської комісії, який рекомендує розпочати переговори з обома країнами про вступ до Європейського Союзу.

Зеленський і Санду домовилися координувати наступні спільні кроки.

Також президенти обговорили допомогу України в евакуації громадян Молдови із Сектора Гази та імплементацію формули миру.

Нагадаємо, нині Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Грузії Саломе Зурабішвілі та отримав привітання від неї, а також привітав грузинський народ із позитивним оцінюванням Єврокомісією зусиль держав на шляху до Європейського Союзу.

Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Керівництво України офіційно отримало звіт ЄК.