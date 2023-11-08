Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Грузії

Обговорили, зокрема, звіт Єврокомісії та ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про це йдеться в дописі на сторінках Зеленського у соцмережах.

За словами Президента, він "отримав привітання від неї та сам привітав дружній грузинський народ із позитивним оцінюванням Єврокомісією наших зусиль на шляху до Європейського Союзу".

Зеленський також подякував Грузії за участь її представника в зустрічі радників на Мальті.

Водночас Президент поставив перед Зурабішвілі питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Тим часом Тбіліський міський суд 20 вересня відновив судовий процес над колишнім президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі за звинуваченням у насильницькому розгоні антиурядового мітингу в листопаді 2007 року, яке він і його прихильники відкидають як політично мотивоване.