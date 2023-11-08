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Україна передала Угорщині "дорожню карту" щодо вирішення питання пов'язаного із нацменшинами, – Стефанішина

Українська сторона чекає зворотній зв'язок від Угорщини.

Україна передала Угорщині "дорожню карту" щодо вирішення питання пов'язаного із нацменшинами, – Стефанішина
Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Україна передала Угорщині детальну дорожню карту щодо вирішення питання національної меншини. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністерка із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми передали їм (Угорщині, ред.) детальну дорожню карту, як ми бачили вирішення питань, які порушує уряд Угорщини. Тому закликаємо угорську сторону дійти згоди та дати зворотний зв'язок щодо тих пропозицій, які ми надали", – заявила Стефанишина.

Крім того, вона додала, що українська сторона завжди тримає зв'язок із угорською нацменшиною з цього приводу.

"Для нас було важливо, щоб звіт був неупередженим, і щоб там не відчувався "угорський слід". І я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу", – зазначила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, що уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні.

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